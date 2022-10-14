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    NXI   FR0010112524

NEXITY

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Nexity : Document AMF CP. 2022DD866617

14/10/2022 | 18:13
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2022DD866617

14 octobre 2022

FR0010112524 - DD153730

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PIERRE-HENRY POUCHELON, Chief Operating Officer

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : NEXITY

LEI : 9695 00JJ71T2DIPDW84

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 11 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Echange

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR 0010112524

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 22.8800 Euro

VOLUME : 300.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 22.8800 Euro

VOLUME : 300.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 octobre 2022

COMMENTAIRES :

Rémunération du rachat des titres New Port par la remise de titres Nexity, avec maintien du concert existant autour d'Alain Dinin

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Nexity SA published this content on 14 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 October 2022 16:12:01 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 4 616 M 4 507 M -
Résultat net 2022 185 M 181 M -
Dette nette 2022 1 417 M 1 383 M -
PER 2022 5,58x
Rendement 2022 13,0%
Capitalisation 1 016 M 992 M -
VE / CA 2022 0,53x
VE / CA 2023 0,50x
Nbr Employés 8 298
Flottant 71,1%
Graphique NEXITY
Durée : Période :
Nexity : Graphique analyse technique Nexity | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique NEXITY
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 18,41 €
Objectif de cours Moyen 31,33 €
Ecart / Objectif Moyen 70,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Alain Dinin Chairman
Eric Lalechère Chief Financial Officer
Pierre-Henry Pouchelon Chief Operating Officer
Luce Gendry Vice Chairman
Soumia Belaidi Malinbaum Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
NEXITY-55.47%992
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED-4.23%33 445
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.13.12%29 510
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.7.58%27 690
CHINA RESOURCES LAND LIMITED-7.47%27 571
CK ASSET HOLDINGS LIMITED-5.90%21 218