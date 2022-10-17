Nexity : Document AMF CP. 2022DD866642

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2022DD866642
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14 octobre 2022
FR0010112524 - DD153737
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
jean Luc Porcedo, Membre du Comex Président Villes et Projets
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : NEXITY
LEI : 9695 00JJ71T2DIPDW84
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 11 octobre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Echange
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR 0010112524
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 22.8800 Euro
VOLUME : 3 004.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 22.8800 Euro
VOLUME : 3 004.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 octobre 2022
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