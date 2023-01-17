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    NXI   FR0010112524

NEXITY

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Nexity : Document AMF CP. 2023DD880439

17/01/2023 | 18:20
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2023DD880439

16 janvier 2023

FR0010112524 - DD154937

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

JEAN BENUCCI, directeuir general delegue IR

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : NEXITY

LEI : FR0010112524 -NXI

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 13 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010112524 - NXI

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 27.9200 Euro

VOLUME : 600.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 27.9200 Euro

VOLUME : 600.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 16 janvier 2023

COMMENTAIRES :

cession de 600 TITRES NEXITY FR0010112524 - NXI via mon compte PEA 20342999672 CREDIT AGRICOLE DE LOIRE

ATLANTIQUE . le 13/01/2023 12.34 H

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Nexity SA published this content on 17 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 January 2023 17:19:07 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 184 M 199 M -
Dette nette 2022 1 441 M 1 560 M -
PER 2022 8,61x
Rendement 2022 8,49%
Capitalisation 1 570 M 1 699 M -
VE / CA 2022 0,65x
VE / CA 2023 0,63x
Nbr Employés 8 298
Flottant 71,1%
Graphique NEXITY
Durée : Période :
Nexity : Graphique analyse technique Nexity | Zonebourse
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Dernier Cours de Clôture 28,28 €
Objectif de cours Moyen 30,50 €
Ecart / Objectif Moyen 7,85%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Véronique Bédague-Hamilius Chairman & Chief Executive Officer
Pierre-Henry Pouchelon Chief Operating Officer
Luce Gendry Vice Chairman
Soumia Belaidi Malinbaum Independent Director
Agnès Nahum Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
NEXITY8.52%1 699
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED1.69%40 291
CHINA RESOURCES LAND LIMITED6.01%34 602
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.4.13%30 058
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CK ASSET HOLDINGS LIMITED3.85%22 957