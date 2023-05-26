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    NXI   FR0010112524

NEXITY

(NXI)
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Nexity : Document AMF CP. 2023DD911917

26/05/2023 | 19:14
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2023DD911917

24 mai 2023

FR0010112524 - DD166812

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

YANN LUDMANN, Directeur des Solutions et Innovations Numériques

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : NEXITY

LEI : 969500JJ71T2DIPDVV84

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 19 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition d'actions gratuites

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 35.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 35.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 mai 2023

COMMENTAIRES :

cours de référence acquisition : 24,220€

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Nexity SA published this content on 26 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 May 2023 17:13:05 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2023 4 518 M 4 835 M -
Résultat net 2023 155 M 166 M -
Dette nette 2023 1 499 M 1 605 M -
PER 2023 7,64x
Rendement 2023 11,8%
Capitalisation 1 172 M 1 257 M -
VE / CA 2023 0,59x
VE / CA 2024 0,56x
Nbr Employés 8 648
Flottant 71,1%
Graphique NEXITY
Durée : Période :
Nexity : Graphique analyse technique Nexity | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique NEXITY
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 21,10 €
Objectif de cours Moyen 29,18 €
Ecart / Objectif Moyen 38,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Véronique Bédague-Hamilius Chairman & Chief Executive Officer
Gwénaël Malard Head-Operations & Transformation
Luce Gendry Vice Chairman
Soumia Belaidi Malinbaum Independent Director
Agnès Nahum Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
NEXITY-19.03%1 257
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED-4.68%37 654
CHINA RESOURCES LAND LIMITED-15.10%27 625
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.-18.74%23 386
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.-13.42%21 707
CK ASSET HOLDINGS LIMITED-10.30%19 729
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