5 juillet 2024

Déclaration de franchissement de seuils (article L. 233-7 du code de commerce)

Fin d'action de concert (articles L. 233-10 du code de commerce)

NEXITY

(Euronext Paris)

Par courrier reçu le 4 juillet 2024, le concert composé des sociétés Crédit Mutuel Arkéa et Suravenir, des dirigeants de la société Crédit Mutuel Arkéa, de la société La Mondiale1 et des dirigeants et cadres de la société NEXITY a déclaré avoir franchi en baisse, le 30 juin 2024, les seuils de 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société NEXITY et ne plus détenir de concert aucune action de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte de la fin de l'action de concert existant entre les sociétés Crédit Mutuel Arkéa et Suravenir, les dirigeants de la société Crédit Mutuel Arkéa, de la société La Mondiale et les dirigeants et cadres de la société NEXITY vis-à-vis de la société NEXITY2.

Les détentions des sociétés Crédit Mutuel Arkéa et Suravenir, des dirigeants de la société Crédit Mutuel Arkéa, de la société La Mondiale et des dirigeants et cadres de la société NEXITY sont les suivantes3 :

Actions et droits de vote % capital et droits de vote Crédit Mutuel Arkéa 2 653 597 4,73 Suravenir 1 102 835 1,97 Dirigeants Crédit Mutuel Arkéa 134 545 0,24 Total Crédit Mutuel Arkéa 3 890 977 6,93 Dirigeants et cadres NEXITY 3 744 817 6,67 La Mondiale 2 806 487 5,004

________

Société d'assurance mutuelle (sise 32 avenue Émile Zola, 59370 Mons-en-Barœul) régie par le code des assurances, membre de la SGAM AG2R La Mondiale.

2 Cf. notammant communiqué de la société NEXITY du 2 juillet 2024.

3 Sur la base d'un capital composé de 56 129 724 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2 ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

4 Soit 5,000001%.

