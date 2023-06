Nexity : L'ECOQUARTIER DES ALLES DU CHATEAU A SOLLIES PONT CONCILIE OFFRE DE LOGEMENT DIVERSIFIE ET PRESERVATION DU PATRIMOINE ACTUEL

INAUGURATION DE LA PROMENADE DE L'ECOQUARTIER DE SOLLIES-PONT : NEXITY AUX CÔTÉS DE LA VILLE POUR DEVELOPPER SON OFFRE DE LOGEMENTS TOUT EN PRESERVANT SON PATRIMOINE NATUREL

Vendredi 16 juin 2023, Jean-Luc Porcedo, Directeur Transformations des Territoires de Nexity et Lionel Seropian Directeur Général Adjoint Immobilier Résidentiel de Nexity ont inauguré au côté du André Garron, Maire de sollies-pont, la promenade de l'écoquartier Les allées du château, réalisé par Nexity Transformation des Territoires.

PRESERVATION D'UN PATRIMOINE NATUREL

L'écoquartier des allées du Château prévoit la construction d'environ 450 logements sur un site de 8 hectares et a pour objectif de favoriser l'urbanisation durable par sa conception mais aussi par la création d'un quartier propice aux modes de vie respectueux de l'environnement.

Labellisé Écoquartier, ce projet s'inscrit dans la préservation des ressources naturelles et la prise en compte du site existant notamment en s'appuyant sur le réseau historique de canaux et en créant une extension du canal et des jardins partagés pour réactiver l'agriculture. Dans la conception de cet écoquartier, les espaces publics occupent une place centrale.

En plus de la labellisation Ecoquartier, l'opération s'inscrit dans les certifications Quartiers Durables Méditerranéens et Bâtiments Durables Méditerranéens avec un ilot démonstrateur BEPOS (bâtiment à énergie positive).

UN AMENAGEMENT EXEMPLAIRE

Espace et lumière sont les maîtres mots qui caractérisent les intérieurs de ces 23 appartements. Les pièces de vie, soigneusement agencées, profitent d'une luminosité exceptionnelle grâce aux orientations bien pensées et aux grandes baies vitrées qui captent la lumière tout au long de la journée. Pour que le confort intérieur se prolonge aussi à l'extérieur, ces appartements s'ouvrent sur de généreuses loggias tournées vers la nature et de superbes terrasses plein ciel aux derniers étages. Enfin, ces derniers bénéficient de matériaux modernes et durables, offrant un bien-être sublimé dans toutes les pièces de vie, dedans comme dehors.

UNE OFFRE DIVERSIFIEE POUR UN CONFORT OPTIMAL

De même, différentes formes d'habitat diversifiées sont proposées (65% de collectifs, 10% de semi-collectifs, 10% d'individuels groupés et 15% de lots à bâtir), associés à une mixité générationnelle et sociale (50% de logements sociaux, un groupe scolaire, un EHPAD, une maison d'assistantes maternelles) et propose la construction de bâtiments labellisés bâtiment durable méditerranéen (BDM) avec le choix de matériaux biosourcés et un ilot démonstrateur BEPOS (bâtiment à énergie positive).

La conception de ce cadre de vie agréable intègre une densité progressive (les immeubles en R+3 avec attique sont implantés au cœur du projet tandis que des lots à bâtir sont créés en continuité de l'habitat pavillonnaire existant), structuré autour d'un mail piéton central et offrant 44 000 m2 d'espaces verts. Les modes de déplacement doux sont privilégiés avec une diminution de la place de la voiture au sein du quartier par la création d'un parking à l'entrée du site.