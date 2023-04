Nexity : Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée Générale mixte du 16 mai 2023

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 16 MAI 2023



Paris, le 7 avril 2023, 17h45 CET

L’Assemblée générale mixte des actionnaires se tiendra le mardi 16 mai 2023 à 10 heures, au Chateauform 28 George V, 28 avenue George V – 75008 PARIS

L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 7 avril 2023 et consultable sur le site internet de la Société (https://nexity.group/finance).

Les informations visées à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce seront publiées sur le site Internet de la Société https://nexity.group/finance, dans la section « Les informations à connaître pour nos actionnaires/Assemblées générales » et pourront être consultés pendant une période ininterrompue commençant le 25 avril 2023.

