Le Rapport annuel intégré 2022 de Nexity illustre, à travers la qualité de nos réalisations et de nos projets, et par des performances robustes, la pertinence de notre plan stratégique Imagine 2026 et de notre vision prospective.

Dans un contexte où une majorité de Français est chaque jour confrontée à la crise du logement dans un marché immobilier sous tension, nous avons, en tant qu'opérateur global d'immobilier, un rôle essentiel à jouer. Nexity étant leader sur tous ses segments de marché, il nous revient d'apporter des solutions durables pour répondre aux défis de la société et aux conséquences de l'urgence climatique. Cela passe notamment par l'identification de potentiels inexploités et l'industrialisation d'approches réalistes, bas carbone et abordables.

Devenu un promoteur augmenté de briques de services en renforçant son implantation territoriale et en étoffant ses offres, Nexity accompagne aujourd'hui ses clients particuliers, entreprises, collectivités et institutionnels sur l'ensemble de leurs besoins immobiliers. Demain, nous voulons continuer à évoluer pour être capables d'opérer et de distribuer une large gamme d'offres immobilières, dans un écosystème ouvert, en nous appuyant sur deux mouvements de marché : l'accélération de la ville durable et le déplacement de la valeur du produit vers l'usage.

Ce document, pour la sixième année consécutive sous sa forme intégrée, montre que nous avons su faire évoluer notre offre et nos métiers pour mieux répondre aux grandes tendances démographiques, économiques, sociales, environnementales et de marché. Il raconte comment nos projets emblématiques permettent de créer et de partager toujours plus de valeur avec nos différentes parties prenantes.