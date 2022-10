Nexity : SIGNATURE D'UNE LETTRE D'ENGAGEMENT DE SUBVENTION PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES EN FAVEUR DE LA RENOVATION ENERGETIQUE DE LA RESIDENCE COMTE DE FALICON A NICE

À l'heure où le défi environnemental, la crise énergétique sont au cœur des préoccupations des Français, l'éco-rénovation est plus que jamais d'actualité. Sur les 37 millions de logements en France, près de 20% (7,5 millions) sont mal isolés et plus de 58% (21 millions) sont en classe D et E du DPE. Les raisons de rénover sont multiples :

Répondre à un enjeu environnemental majeur pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Se conformer aux normes en vigueur et surtout anticiper celles à venir : la loi Climat et Résilience prévoit une interdiction progressive de la mise en location des logements G en 2025, F en 2028 et E en 2034. Réduire les dépenses énergétiques (35 à 60% d'économies d'énergie attendues sur les opérations de travaux globales) et donc de préserver le pouvoir d'achat des occupants. Améliorer le confort (thermique, acoustique…) des habitants. Valoriser le patrimoine des propriétaires .



Depuis plus de 10 ans, Nexity se mobilise en faveur de l'éco-rénovation. En signant le Green Deal II le 24 mars dernier, le groupe s'est engagé à encadrer et permettre notamment la rénovation de 10 000 logements en copropriété à fin 2025.

La Résidence Comte de Falicon à Nice est l'une des dix plus grandes copropriétés de France, avec 958 logements et environ 3 500 occupants. Le montant estimatif du programme de travaux complet pour améliorer sa performance énergétique s'élève à plus de 22 millions d'euros. Depuis son origine, Nexity en est le syndic et a souhaité en encadrer la rénovation.

En plus des aides de l'Agence national de l'habitat (Anah), le Conseil départemental des Alpes-Maritimes s'est engagé via la signature d'une lettre d'engagement de subvention à mobiliser environ 3,5 millions d'euros pour la rénovation énergétique de la copropriété.

L'ensemble des travaux va permettre :

L'isolation complète

L'isolation thermique sur pignons

L'isolation de la toiture

La mise en place de planchers bas

Le remplacement des menuiseries parties communes

La mise en place de VMC hygro