Nexity : STATUTS NEXITY - PROJET

NEXITY

Société anonyme au capital de 280 648 620 euros Siège social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 -

75801 PARIS Cedex 08

444 346 795 RCS Paris

STATUTS

Mis à jour au 18 mai 2022

TITRE PREMIER

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1 : Forme

La Société a été constituée sous forme de société par actions simplifiée le 21 novembre 2002. Elle a été transformée en société anonyme suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 28 septembre 2004.

Elle est régie par le livre II du Code de commerce, le Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Article 2 : Objet et Raison d'être

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- le développement et la promotion de logements et d'immobilier d'entreprise, neufs et anciens, en France et à l'étranger, en ce compris l'aménagement, le lotissement et la rénovation de biens immobiliers de toute nature, et la prestation de services dans le domaine du développement, de la promotion et du conseil immobiliers à destination des particuliers et des entreprises et toutes autres activités connexes ou liées se rattachant aux activités précitées;

- la prise de tous intérêts et participations, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, française ou étrangère, commerciale, industrielle, ou financière, immobilière ou mobilière, notamment par voie d'acquisition, de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, sociétés en participation ou groupement d'intérêt économique, ainsi que l'administration, la gestion et le contrôle de ces intérêts et participations;

- la participation à la gestion et à l'administration de sociétés ou de fonds d'investissements dont l'objet est la prise de tous intérêts et participations, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit, de toutes sociétés, affaires ou entreprises, notamment par voie d'acquisition, de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, sociétés en participation ou groupement d'intérêt économique, ainsi que l'administration, la gestion et le contrôle de ces intérêts et participations et notamment la prestation de services dans le domaine du développement, de la promotion et du conseil immobiliers à destination des particuliers et des entreprises et l'assistance directe ou indirecte, technique ou administrative à toutes les filiales de la Société;

- tous investissements de nature mobilière ou immobilière, toute gestion de biens meubles et immeubles, toutes études financières et autres;