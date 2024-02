Nexity : au plus bas depuis février 2009

Nexity dévisse de 22,05% à 10,36 euros au lendemain de l’annonce de résultats et de perspectives dégradés, mais aussi de la suspension du dividende. Le promoteur immobilier a dévoilé une chute de 33% de son résultat opérationnel de 246 millions d’euros. Ce dernier a représenté 5,7% des revenus contre 7,8% en 2022. Le chiffre d’affaires a reculé de 9% à 4,3 milliards d’euros. "Sans surprise les résultats annuels sont difficiles et 2024 sera encore pire", a commenté TP Icap Midcap.



"La crise que connait notre secteur d'activité est inédite, à la fois par son intensité, sa durée et sa nature globale affectant l'offre et la demande. Elle impose une nouvelle donne à laquelle Nexity va s'adapter de façon accélérée en 2024", a déclaré la présidente-directrice générale, Véronique Bédague.



Dans ce contexte d'adaptation et de transformation, le groupe a pris la décision d'engager dans les prochaines semaines le processus d'information-consultation des IRP préalable à la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Par conséquent, il est proposé de suspendre le dividende au titre de 2023.



"Nous poursuivons nos actions de recentrage de la feuille de route stratégique et de désendettement", a indiqué Véronique Bédague. Avant d'ajouter : "Pour ce faire, nous allons accélérer de façon dérisquée nos activités de régénération urbaine avec des partenaires opérationnels, et nous poursuivons nos recherches de partenariats stratégiques et financiers sur les services, notamment la gestion et la distribution".



En 2024, le promoteur immobilier anticipe un résultat opérationnel positif marquant un point bas financier, tenant compte des plus-values de cessions, des coûts d'ajustement de l'offre à la nouvelle donne de marché et des coûts liés à la réorganisation du groupe. TP Icap Midcap anticipe désormais un résultat net négatif cette année.



Il cible une dette financière nette sensiblement inférieure à celle de fin 2023. Il s'élevait alors à 776 millions d'euros en fin 2023.



Grace à ses actions de transformation, Nexity vise une amélioration de la profitabilité dès 2025, et par voie de conséquence, un endettement net maximum de 500 millions d'euros à fin 2025. Le groupe prévoit une politique de dividende en cohérence avec le contexte et revue chaque année au regard du cash-flow libre généré.