Nexity : deux nouvelles VEFA en Build-to-Rent

Après une première opération à Saint Louis (Haut-Rhin), Nexity et Urban Campus annoncent la signature, en fin d'année dernière, de deux nouvelles VEFA (vente en état futur d'achèvement) en Build-to-Rent avec Primonial REIM.



'L'offre de Build-to-Rent se définit comme la promesse d'une offre locative améliorée destinée à répondre aux usages des locataires, à optimiser les rendements et à répondre aux politiques environnementales des investisseurs', explique Nexity.



Les résidences ainsi commercialisées se situent à Massy (Essonne) et à Marseille : la première développera 100 logements du T1 au T5 dans un ilot paysager et la seconde comptera 75 logements du T1 au T5 assortis de balcons et terrasses.



