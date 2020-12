NEXITY DIVERSIFIE ET OPTIMISE SON FINANCEMENT GRÂCE À LA MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME DE NEU MTN D'UN PLAFOND DE 150 M€

Paris, 14 décembre 2020, 17h45 CET

Nexity annonce la mise en place un programme d'émission de Titres négociables à moyen terme (Negotiable EUropean Medium Term Notes - NEU MTN), d'un plafond de 150 millions d'euros, qui a été enregistré le 10 novembre 2020 auprès de la Banque de France1.

Ce programme complète la mise en place d'un programme de NEU CP, lancé en septembre 2019, pour un montant de 300 millions d'euros.

Cela constitue un dispositif complémentaire de ressources financières à moyen terme pour Nexity.

Nexity poursuit ainsi sa politique de financement visant à optimiser ses coûts, élargir sa gamme de maturités et diversifier sa population de prêteurs.

Les premières émissions de NEU NTM ont été réalisées début décembre pour un montant de 32,4 millions d'euros à échéance 2 ans.

La documentation financière relative au programme d'émission de titres négociables à moyen terme peut être consultée sur le site de la Banque de France (www.banque-france.fr/politique-monetaire.html).

Avertissement

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.20-0280 en date du 9 avril 2020, tel que modifié par un amendement déposé auprès de l'AMF en date du 28 avril 2020, puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY

Avec plus de 11.000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, intervient sur l'ensemble des métiers de la promotion et des services pour les particuliers, les entreprises et les collectivités et dispose d'une présence sur l'ensemble du territoire.

Notre plateforme de services a vocation à servir tous nos clients à toutes les étapes de leur vie immobilière.

Résolument engagé pour donner une juste place à l'homme, en lien avec les autres, en lien avec la ville et en lien avec l'environnement, Nexity est notamment 1er du palmarès 2019 des promoteurs immobiliers de l'Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l'indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l'équité femmes-hommes) et labellisé Great Place to Work 2020.

Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext et SBF 120.





1 La Banque de France est chargée, selon l'article D.213-2 du Code monétaire et financier, de veiller au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par cet article

