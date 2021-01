Nexity : entouré après un relèvement d'objectifs

Nexity bondit de plus de 7% au lendemain d'un relèvement par le groupe immobilier de ses objectifs, la signature des actes notariés, comme l'avancement sur les chantiers de construction, ayant selon lui atteint des niveaux très satisfaisants.



Il anticipe désormais un chiffre d'affaires autour de 4,7 milliards d'euros et une marge opérationnelle courante supérieure à 5% pour 2020, ainsi qu'un CA de 4,7 milliards et une MOC supérieure à 7% pour l'année qui commence.



'Ces annonces constituent un catalyseur pour le titre en sachant que nos BPA 2020 sont relevés de 21%', réagit Oddo qui reste à 'achat' avec un objectif de cours de 42 euros, en rappelant 'le caractère 'Value' de Nexity (rendement normatif supérieur à 5%)'.



