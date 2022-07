Nexity: l'immobilier de bureaux érode le chiffre d'affaires

Paris (awp/afp) - Le promoteur immobilier Nexity a annoncé mercredi une baisse de son chiffre d'affaires au premier semestre, avec une baisse maintenue de ses activités dans la promotion d'entreprise.

Nexity a dégagé 1,964 milliard d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre, soit 5% de moins que sur la même période en 2021. Soulignant la "résilience" de son activité de promotion, le groupe précise ses objectifs 2022, "dans un marché du logement neuf désormais attendu en repli" et non plus "en légère croissance", comme annoncé en avril.

Plutôt qu'un résultat opérationnel courant d'au moins 380 millions d'euros pour fin 2022, le groupe vise à présent "un chiffre d'affaires au moins égal à celui de 2021".

"L'incertitude géopolitique et macro-économique nous amène à piloter nos opérations avec une prudence renforcée", déclare Véronique Bédague, directrice générale du groupe, citée dans un communiqué. "Nous sommes plus sélectifs dans le lancement des opérations", ajoute-t-elle, "pour faire face aux pressions inflationnistes".

La baisse du chiffre d'affaires de Nexity est avant tout imputable à la branche promotion. L'immobilier résidentiel, sa principale activité, n'est en baisse que de 2%, notamment grâce à une reprise des permis de construire, en hausse de 19% par rapport au premier semestre 2021.

Le secteur le plus en difficulté est l'immobilier d'entreprise, qui voit toujours son activité dégringoler (-43% de chiffres d'affaires). Pas une surprise pour le groupe selon qui, "compte tenu de l'attentisme des entreprises, les prises de commandes tertiaires devraient atteindre un point bas en 2022".

La branche Services de Nexity, après une période difficile due aux mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, confirme sa reprise, avec une hausse de 9% du chiffres d'affaires.

Les espaces de coworking voient notamment leur chiffre d'affaires doubler au premier semestre.

afp/rp