Nexity : le résultat net pdg a presque triplé en 2021

Nexity publie ce soir un chiffre d'affaires de 4,6 MdsE au titre de l'exercice 2021, en hausse de 5% par rapport à 2020.



Entre 2020 et 2021, le résultat opérationnel courant progresse de 32%, à 371 ME, faisant ressortir un résultat net part du groupe de 325 ME, un chiffre quasiment multiplié par trois par rapport à 2020 (113 ME).



Fort de ses résultats, Nexity fait savoir que le Conseil d'Administration profitera de la prochaine assemblée générale pour propose une hausse de 25% du dividende par action, à 2,5euros/action.



Outre ses résultats économiques, la société immobilière met aussi en avant 'la forte réduction des émissions carbone du groupe', conformément à sa trajectoire 2030. Celles-ci ont ainsi diminué de 4% par m2 livré pour la promotion résidentielle et de -13% pour la promotion tertiaire par rapport à 2019.



Dans ce contexte, Nexity dit aborder l'année 2022 'avec confiance et ambition, malgré un contexte global toujours volatil en ce début d'année et l'allongement des délais d'obtention des permis de construire'.



La société vise une part de part de marché supérieure à 14% dans un marché du logement neuf anticipé en légère croissance (~150.000 lots)



