Nexity : A suivre aujourd'hui

Nexity a annoncé aux porteurs d'OCEANE 2023 en circulation procéder à leur remboursement anticipé dans les conditions prévues dans les Termes et Conditions des OCEANE 2023 en vue de leur annulation conformément à la loi. La Société rappelle aux titulaires de ces titres qu'ils conservent la faculté d'exercer leur droit à l'attribution d'actions de la Société conformément aux modalités fixées dans les Termes et Conditions jusqu'au septième jour ouvré (inclus) qui précède la Date de Remboursement Anticipé, soit le 20 mai 2021 (inclus) et non le 19 mai 2021 tel qu'indiqué par erreur aujourd'hui.



Tous les autres termes dudit communiqué de presse demeurent inchangés.