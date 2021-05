Nexity : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 MAI 2021 / NOMINATION DE VÉRONIQUE BÉDAGUE EN TANT QUE DIRECTRICE GÉNÉRALE DE NEXITY / INSCRIPTION DE LA RAISON D'ÊTRE DANS LES STATUTS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 MAI 2021 :

NOMINATION DE VÉRONIQUE BÉDAGUE EN TANT QUE DIRECTRICE GÉNÉRALE DE NEXITY

INSCRIPTION DE LA RAISON D’ÊTRE DANS LES STATUTS

Paris, le 19 mai 2021

Les actionnaires de Nexity réunis ce matin en Assemblée générale mixte et le Conseil d’administration réuni à l’issue ont adopté l’ensemble des résolutions et décisions concernant notamment la gouvernance et la raison d’être du Groupe.

Le Conseil d’administration réuni à l’issue de l’Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire a confirmé la nouvelle gouvernance de Nexity, avec pour caractéristique principale la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général, et la nomination de Véronique Bédague en qualité de Directrice générale pour un mandat de quatre ans. Alain Dinin, en qualité de Président du Conseil d’administration et du Comité stratégique et des investissements, continuera à accompagner l’équipe de Direction générale dans les grands choix stratégiques et d’allocations de ressources, humaines et financières.

L’Assemblée générale de Nexity a également adopté la résolution permettant d’inscrire dans les statuts de Nexity SA la Raison d’être du Groupe, « la vie ensemble ». Elle exprime l’engagement de Nexity à être utile à la Société et au monde qui l’entoure, elle donne du sens à son action ; c’est le moteur pour poursuivre la transformation du Groupe. Cinq chantiers opérationnels sont d’ores et déjà enclenchés, afin de créer des lieux qui créent du lien grâce à nos services et nos innovations, d’unir nos forces face au défi environnemental, de rester toujours plus proches de nos clients, de participer avec nos partenaires à une société plus solidaire et de mettre notre culture commune au service de chacun. Pour chacun de ces chantiers, des objectifs sont fixés et des feuilles de routes déployées pour l’ensemble des managers.

Pour Alain Dinin, Président de Nexity : « La nouvelle gouvernance de Nexity va nous permettre de continuer le développement de notre plateforme de services afin de répondre aux nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux. Je suis très heureux d’accompagner Véronique Bédague et son équipe dans l’accélération de la mise en place de nouveaux modèles, pour nous adapter aux modes de vie et de travail de demain, et avec pour ligne directrice notre raison d'être "la vie ensemble", qui nous rassemble, nous engage et nous inspire dans la durée. Depuis la création de Nexity, et aujourd’hui plus que jamais, nous continuons de nous mobiliser collectivement afin de trouver des solutions durables pour le plus grand nombre. »

Selon Véronique Bédague, Directrice générale de Nexity : « Je suis très honorée de cette nomination et suis prête à porter Nexity vers demain. Je le ferai avec force et conviction, grâce à l’énergie des collaborateurs du Groupe et en opérant notre raison d’être "la vie ensemble". Il s’agit désormais d’accélérer le déploiement de notre plateforme de services Nexity et de poursuivre notre trajectoire carbone ambitieuse, dans le but d’apporter les solutions durables pour se loger et travailler, pour tous et sur l’ensemble du territoire. C’est le moteur de nos actions au quotidien, et nous y sommes tous profondément attachés. »

La présentation et le replay de l’Assemblée générale 2021, sont disponibles en ligne : https://www.nexity.fr/groupe/finance/publications/presentations

https://youtu.be/bYtLtGrX6D4

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY

Avec plus de 11.000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros en 2020, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services pour les particuliers, les entreprises, les institutionnels et les collectivités et dispose d’une présence sur l’ensemble du territoire.

Notre plateforme de services a vocation à servir tous nos clients à toutes les étapes de leur vie immobilière.

Résolument engagé pour donner une juste place à l’homme, en lien avec les autres, en lien avec la ville et en lien avec l’environnement, Nexity est notamment, pour la deuxième année consécutive, 1er maître d‘ouvrage du palmarès 2020 de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes) et labellisé Great Place to Work 2020.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120

CONTACTS

Véronique CREISSELS - Directrice de la Communication, de la Marque et de l’Engagement / +33 (0)1 85 55 34 91 - vcreissels@nexity.fr

Julie MARY – Responsable des relations presse / +33 (0)1 85 55 32 35 – jmary@nexity.fr

Pièce jointe