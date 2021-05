Nexity : DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 MAI 2021

DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 MAI 2021



Paris, le 4 mai 2021

Les actionnaires de la société Nexity (la Société) sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte (assemblée extraordinaire et ordinaire), le mercredi 19 mai 2021 à 10 heures au siège social de la Société, 19 rue de Vienne - TSA 50029 – 75801 PARIS Cedex 08.

Dans le contexte sanitaire actuel d’épidémie de covid-19, et conformément à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, et dont les dispositions ont été prorogées jusqu’au 31 juillet 2021 par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 (en particulier l’article 4 de cette ordonnance), le Conseil d’administration de la Société a décidé, le 30 mars 2021, de tenir l’Assemblée Générale à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’Assemblée Générale sera diffusée en direct et dans son intégralité sur le site Internet de la Société (www.nexity.fr).

Monsieur Aurélien Leguay représentant de Crédit Agricole Assurance (Prédica et Spirica) et Monsieur Hervé Denize représentant de la société New Port, qui sont les deux premiers actionnaires au nominatif de la Société, ont été désignés en qualité de scrutateurs de l’Assemblée Générale Mixte du 19 mai prochain et ont accepté cette fonction.

