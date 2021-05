Nexity : L'ASSOCIATION BBCA SE LANCE À LA CONQUÊTE DE L'EXPLOITATION BAS CARBONE, AVEC GECINA ET NEXITY COMME PARTENAIRES MÉCÈNES

Dépasser la seule logique énergétique pour une approche globale sur tous les leviers d'émissions

Les gisements de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les bâtiments existants sont peu connus et exclusivement définis sous l'angle de l'énergie avec peu de données réelles. Des estimations difficilement comparables avancent des chiffres disparates sur l'empreinte carbone globale en exploitation allant de 1,5 à 4 teqCO2/m² sur 50 ans. L'Association BBCA entend éclairer le sujet : dépasser la seule logique énergétique de l'exploitation, considérerl'empreinte globale du bâtiment avec les impacts des matériaux, des aménagements, des usages et relier lorsque nécessaire l'impact des choix faits en construction et rénovation sur les émissions carbone en exploitation.

Stanislas Pottier, Président de l'association BBCA indique « Pour tenir les engagements de réduction du secteur du bâtiment, agir sur l'existant est indispensable. Une première étape a consisté à concevoir, dès 2018, le label BBCA Rénovation pour les rénovations bas carbone exemplaires. Aujourd'hui, les conditions d'une exploitation bas carbone sont un sujet d'intérêt majeur pour les investisseurs, entreprises, gestionnaires et utilisateurs, afin de cerner les possibilités de réduction des émissions carbone de leur parc et de s'engager dans un processus d'amélioration continu. »

NEXITY, membre fondateur de l'association BBCA, est le partenaire mécène du futur référentiel BBCA Exploitation Bas Carbone.

Pour Véronique Bédague, Directrice générale déléguée Nexity : « Le bas carbone est structurant dans la stratégie de développement de Nexity. Nous sommes engagés de longue date dans la construction bois et sommes en 2020 à nouveau le premier promoteur bas carbone en France. Mais nous ne nous arrêtons pas à la livraison de nos opérations. En tant que plateforme de services, et grâce à notre expertise dans les métiers de gestion et d'exploitation, nous travaillons l'empreinte carbone sur l'ensemble du cycle immobilier. Nous sommes fiers aujourd'hui d'accompagner l'Association BBCA dans la mise au point du futur label BBCA Exploitation, dans la droite ligne de notre ambition de concevoir la ville durable et abordable. »

GECINA, membre fondateur de l'Association BBCA, est partenaire mécène du futur référentiel BBCA Exploitation Bas Carbone.

Pour Méka Brunel, Directrice générale de Gecina : « En lançant son plan CAN0P-2030, Gecina a décidé d'accélérer ses objectifs face à l'urgence climatique en visant la neutralité carbone dès 2030 sur l'ensemble de son patrimoine en exploitation. Notre approche est globale, intégrée et s'articule autour de quatre piliers majeurs : bas-carbone, biodiversité, bien-vivre et économie circulaire. Soutenir le label BCCA Exploitation est pour nous une façon cohérente et concrète de renforcer nos engagements et de nous inscrire pleinement dans la réalisation de notre raison d'être : Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ».

Au travers de BBCA Exploitation il s'agira de :

Donner les bons ordres de grandeur des émissions carbone du bâtiment en exploitation sur la vie du bâtiment (maintenance, entretien, aménagement, travaux preneurs, rénovation légère…) comprenant les matériaux, l'énergie, les usages

Faire émerger les bonnes pratiques bas carbone innovantes (mutualisation des espaces, réversibilité, économie circulaire, stockage carbone…)

Mesurer et valoriser les progrès réalisés

Mettre en lumière les opérations et acteurs exemplaires.

Une méthodologie participative, éprouvée

La méthode de travail sera similaire à celle mise en œuvre avec succès pour le référentiel BBCA Bâtiment neuf et rénové : une commission technique dédiée est constituée par l'association (pilotée par Sinteo) qui mène le projet en toute indépendance. Elle s'appuiera autant que possible sur des opérations immobilières pilotes et s'attachera à :

Définir les clients visés : gestionnaires d'actifs, property-managers, exploitants…

Distinguer les responsabilités respectives : bailleurs, opérateurs/exploitants/facility-managers, preneurs

Fixer la temporalité de l'évaluation retenue selon le cycle des baux

Rédiger la méthode de mesure en cohérence avec celles existantes sur le neuf et la rénovation

Proposer des exigences de performance (valeurs absolues ou trajectoires de réduction/ de progrès).

L'Association BBCA se donne pour objectif de livrer son référentiel et son label BBCA Exploitation en novembre 2021.