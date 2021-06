Nexity : LE PROJET « LA CHAUME » Á SAINT-BENOIT (86), Á DESTINATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, UN SYMBOLE DE RÉUSSITE DU LOGEMENT POUR TOUS

Initié par La métropole du Grand Poitiers, Habitat de la Vienne, la ville de Saint-Benoît et l'APSA, le projet « La Chaume » à Saint-Benoît, qui réunit un foyer d'hébergement et des logements en habitat inclusif, a été réalisé par Nexity avec l'ambition de répondre au mieux aux besoins spécifiques de la collectivité et des futurs habitants. Livré en fin d'année dernière, l'établissement accueille aujourd'hui des personnes en situation de handicap sensoriel , grâce à un parcours résidentiel adapté .

Le projet global comporte 30 logements répartis en deux zones distinctes. D'un côté, le foyer d'hébergement qui comprend 19 appartements ainsi que divers locaux de service (bureaux, salle de restaurant, salle polyvalente...), et qui accueille des adultes en situation complexe de handicap travaillant à l'ESAT (Établissement et Service d'Aide par le Travail) de la Chaume, seule structure de la région permettant à des personnes déficientes sensorielles d'exercer une profession. La seconde zone partie de l'établissement est un immeuble d'habitat inclusif, adossé au foyer d'hébergement. Elle comprend 11 logements et est également destinée à l'accueil de personnes déficientes sensorielles (dont des travailleurs retraités de l'ESAT), mais en capacité de vivre en logement avec un accompagnement spécifique permis par le dispositif de l'habitat Inclusif.

Les équipes Nexity ont placé l'humain au cœur de la conception de cette opération. L'établissement a été rendu pleinement accessible aux personnes à mobilité réduite et aux déficients sensoriels avec l'intégration de mains courantes, de contrastes de couleur afin de distinguer plus facilement les portes et les poignées, une attention particulière au sens d'ouverture, des sonnettes également visuelles avec un système « flash », des volets roulants motorisés.

L'ensemble du site est géré par l'APSA, association qui assure l'instruction, la formation professionnelle, l'insertion et la promotion des personnes sourdes, aveugles et sourdaveugles.

« Malgré une genèse difficile pour cette opération, Nexity a accepté de relever le challenge et donc de s'associer à nous afin de répondre à une commande bien spécifique. C'est une grande fierté pour l'ensemble des équipes d'avoir pu faire réaliser ce nouvel établissement au profit de l'APSA et de ses résidents, avec le soutien de la commune de Saint-Benoît et de Grand Poitiers » explique Pascal Aveline, Directeur Général d'Habitat de la Vienne.

Pour Amaury Valle, Directeur Nexity Immobilier résidentiel Centre et Val de Loire : « Permettre l'accès de tous au logement est dans l'ADN de Nexity. La concrétisation du projet de La Chaume, illustre notre engagement dans les territoires, pour répondre à la diversité des besoins, et aux objectifs des élus et des collectivités locales. Nous avons conçu cette opération avec une approche humaine différente, qui a enrichi le nouveau le savoir-faire de nos équipes. »