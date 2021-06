Nexity : Le concert d'actionnaires intégrant La Mondiale dépasse les 20% du capital

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le concert d'actionnaires composé de l'assureur La Mondiale, de Crédit Mutuel Arkéa, de la société par actions simplifiée New Port et des dirigeants et cadres de Nexity, a franchi en hausse, le 18 juin, les seuils de 20% du capital et des droits de vote du promoteur immobilier, selon un avis publié vendredi l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Suite à une acquisition d'actions Nexity sur le marché par La Mondiale, le concert d'actionnaires détient désormais 20,16% du capital et des droits de vote de la société.

Dans une déclaration d'intention, La Mondiale a par ailleurs indiqué qu'elle comptait poursuivre ses achats d'actions Nexity sur le marché et hors marché "jusqu'à détenir un nombre d'actions représentant environ 5% du capital et des droits de vote de Nexity". A elle seule, La Mondiale détient actuellement 3,08% du capital et des droits de vote de la foncière. Les actions Nexity acquises auprès de porteurs non membres du concert viendront le consolider, a précisé l'assureur.

June 25, 2021 10:13 ET (14:13 GMT)