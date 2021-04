Nexity : Le nouveau concert d'actionnaires intégrant La Mondiale détient 19,7% du capital

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur La Mondiale a franchi de concert en hausse, le 9 avril, avec la société Crédit Mutuel Arkéa, la société par actions simplifiée New Port et des dirigeants et cadres du promoteur immobilier Nexity, les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote de Nexity, a annoncé jeudi l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Le nouveau concert d'actionnaires est ainsi monté à 19,7% du capital et des droits de vote de Nexity.

Ce franchissement de seuils résulte de la mise en concert de La Mondiale avec la société Crédit Mutuel Arkéa, la société par actions simplifiée New Port et des dirigeants et cadres de Nexity vis-à-vis de Nexity, ainsi que de la cession de 1,2 million d'actions Nexity hors marché par la société New Port au profit de La Mondiale, a précisé l'autorité boursière.

