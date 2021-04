Nexity : NEXITY ANNONCE L'ARRIVÉE DE NADIA BEN SALEM-NICOLAS, EN TANT QUE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE, EN CHARGE DES FINANCES DU GROUPE ET DE MARJOLAINE GRISARD, COMME DIRECTRICE RSE

NEXITY ANNONCE L’ARRIVÉE DE NADIA BEN SALEM-NICOLAS, EN TANT QUE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE, EN CHARGE DES FINANCES DU GROUPE ET DE MARJOLAINE GRISARD, COMME DIRECTRICE RSE

Paris, 15 avril 2021

Nadia Ben Salem-Nicolas rejoindra Nexity fin mai en tant que Directrice Générale Adjointe, en charge des finances du Groupe. Elle aura pour mission de continuer à renforcer la fonction finance comme un outil de pilotage stratégique du Groupe et de contribuer ainsi à sa performance globale.

Nadia Ben Salem-Nicolas (41 ans) a débuté sa carrière en 2003 en banque d'affaire chez Lazard puis chez Goldman Sachs. Elle a rejoint en 2009 le leader des services de certification Bureau Veritas comme directrice du développement. Depuis qu'elle a rejoint Danone en 2015, Nadia Ben Salem-Nicolas y a exercé des responsabilités clés au sein de la fonction finance, comme directrice M&A puis comme directrice des Relations Investisseurs, avant d’être nommée directrice financière de la division Eaux de Danone. Elle est diplômée de Sciences Po Paris et de l'ESSEC.

Marjolaine Grisard rejoindra Nexity début mai en tant que Directrice RSE groupe. Elle sera en charge de porter la stratégie ambitieuse de Nexity en matière de responsabilité sociale et environnementale, et plus particulièrement de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie bas carbone du Groupe.

Marjolaine Grisard (43 ans) a une longue expérience des sujets environnementaux avec une première expérience au sein de l’agence de conseil et d’ingénierie Saunier & Associés, puis au sein du Groupe ADP, qu’elle a intégré en 2005. Marjolaine Grisard y a occupé différents postes dans le domaine de l’environnement et de la RSE avant d’être nommée Responsable du Pôle RSE en 2018. Elle est diplômée d'AgroParisTech et de l'ENGREF (Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts).

Pour Véronique Bédague, Directrice générale déléguée de Nexity : « Je suis très heureuse d’accueillir Nadia Ben Salem-Nicolas et Marjolaine Grisard au sein de Nexity. Elles apporteront toute leur expérience et compétence à Nexity, et contribueront au nouveau cycle de croissance entamé par le Groupe porté par le bas carbone, les services et l’innovation, pour s’adapter aux modes de vie et de travail de demain. »

Elles feront partie du Comité exécutif de Nexity.

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY

Avec plus de 11.000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros en 2020, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services pour les particuliers, les entreprises, les institutionnels et les collectivités et dispose d’une présence sur l’ensemble du territoire.

Notre plateforme de services a vocation à servir tous nos clients à toutes les étapes de leur vie immobilière.

Résolument engagé pour donner une juste place à l’homme, en lien avec les autres, en lien avec la ville et en lien avec l’environnement, Nexity est notamment, pour la deuxième année consécutive, 1er maître d‘ouvrage du palmarès 2020 de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes) et labellisé Great Place to Work 2020.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120

