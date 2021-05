Nexity : RAPPORT D'ACTIVITÉ INTÉGRÉ 2020

NEXITY A FORMULÉ EN 2020 UNE RAISON D'ÊTRE AMBITIEUSE.QUEL EN EST LE SENS ?

Nexity agit pour la ville et pour le bien-vivre de tous. Comment alors ne pas nous préoccuper de la cité au sens large ?

C'est d'autant plus vrai que dans un monde incertain, nous avons un élément qui manque aux décideurs politiques : nous avons du temps devant nous, 3 ou 4 ans pour anticiper et accompagner une société qui change. Notre endettement est contenu, nos résultats solides, y compris pour l'année 2020, et notre carnet de commandes, qui court sur plusieurs années, nous donne de la visibilité. Enfin, élément majeur, nous sommes, nous les collaboratrices et collaborateurs, le principal actionnaire de notre groupe. Leurs intérêts, ceux de l'entreprise et ceux du monde qui nous entoure sont alignés.

DE QUELLE NATURE SONT CES CHANGEMENTS ?

Après la crise sanitaire, c'est une crise économique et sociale qui nous attend. Et pour Nexity, des risques et des opportunités. Nos métiers traditionnels, la promotion et les services, ont changé de nature. Hier, nos clients venaient faire leur choix de nos produits et de nos services. Aujourd'hui, ils veulent du sur mesure et participer en amont à leur conception. La relation client s'inverse et exige encore plus d'écoute et d'empathie. Répondre à cette mutation suppose une compréhension intime des enjeux de nos différents clients. Prenons l'exemple des collectivités locales. Hier, la demande des élus portait sur la construction de logements pour tel ou tel public. Aujourd'hui, elle s'élargit à la vie des quartiers, à la ville durable, aux questions de rénovation énergétique ou de mixité sociale, dans un contexte budgétaire contraint. Nous pouvons concevoir avec les collectivités des solutions innovantes, adaptées, par exemple en construisant ces deux étages supplémentaires dont les loyers financeront la rénovation énergétique d'un immeuble.

APRÈS LE DÉCÈS DE JEAN-PHILIPPE RUGGIERI EN AVRIL 2020, VOUS AVEZ REPRIS LA DIRECTION GÉNÉRALE DU GROUPE.

L'une des forces de Nexity, c'est son corps social, son collectif. C'est ce qui lui permet de ne pas être dépendante d'un seul individu. Comme d'ailleurs la mobilisation de l'équipe dirigeante, qui a été totale au moment de cette disparition brutale.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR NEXITY ?

Nous sommes et restons une plateforme de services immobiliers. La multiplicité de nos produits nous a toujours permis de lisser les cycles de marchés et ont forgé notre résilience. Nous continuons à construire et à gérer des lieux de vie, mais notre approche évolue. En effet, les évolutions sociétales nous incitent à un double mouvement : un recentrage sur notre coeur de compétences et la recherche de partenaires experts qui viendront associer leurs services aux lieux que nous construisons. Cela permettra de continuer à servir toutes les demandes de nos clients et d'atteindre le meilleur équilibre économique pour tous les acteurs, au service du bien-vivre et des villes. Aujourd'hui, Nexity est une entreprise en mouvement. Tout est à créer. Nous expérimentons sans cesse, par exemple, dans le coliving, la construction bois, les pensions de famille, pour trouver des réponses nouvelles à des problématiques nouvelles. Et nous nous engageons. Logement pour tous, ville bas carbone, intégration des jeunes dans la société, accompagnement des seniors : nous sommes au rendez-vous des grands sujets sociétaux. C'est aussi le rôle d'une entreprise comme la nôtre et sa raison d'être.

