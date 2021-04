Nexity : entre en négociations exclusives avec AG2R LA MONDIALE pour la cession de la majorité du capital d'Aegide-Domitys et la conclusion d'un partenariat...

Au-delà de cette transaction, Nexity et AG2R LA MONDIALE annoncent leur intention commune de renforcer leurs liens. Pour consolider à long terme leur partenariat stratégique et aligner leurs intérêts, AG2R LA MONDIALE a l'intention, en plein accord avec Nexity, de prendre une participation au capital de Nexity, qui pourrait atteindre 5% du capital et des droits de vote, par acquisition d'actions sur le marché ou par achat de blocs hors marché. AG2R LA MONDIALE rejoindrait le concert formé autour d'Alain Dinin, et aurait vocation, à l'issue de son programme d'investissement, à bénéficier d'un poste d'administrateur au conseil de Nexity.

Dans le même temps, Aegide-Domitys conclura avec Nexity un partenariat stratégique de longue durée portant sur la promotion immobilière des résidences services seniors (RSS). Ce partenariat, préférentiel mais non exclusif, permettra à Nexity de maintenir un niveau soutenu de développement des RSS. Celles-ci constituent en effet un élément essentiel de son offre, tant pour ses clients personnes âgées et leurs familles, que pour ses clients investisseurs et les collectivités locales. Cet accord offrira à Aegide-Domitys de nouvelles opportunités de développement adaptées à ses besoins.

sur le long terme, et à ce titre capable de soutenir le plan de développement ambitieux d'Aegide-Domitys et de garantir l'excellence opérationnelle des résidences dans les services à la personne, tout en permettant à Nexity de concentrer son action sur la promotion des résidences services seniors au travers d'un partenariat stratégique.

Par ailleurs, le projet de prise de participation d'AG2R LA MONDIALE dans le capital de Nexity permettra au groupe de conforter son développement en comptant parmi ses actionnaires un partenaire stratégique, capable d'accroître l'activité et les coopérations en matière d'investissements immobiliers, et de continuer à stabiliser son actionnariat, aux côtés des managers et salariés de Nexity, d'Arkéa, et de Crédit Agricole Assurances. »

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY

Avec plus de 11.000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros en 2020, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, intervient sur l'ensemble des métiers de la promotion et des services pour les particuliers, les entreprises, les institutionnels et les collectivités et dispose d'une présence sur l'ensemble du territoire.

Notre plateforme de services a vocation à servir tous nos clients à toutes les étapes de leur vie immobilière.

Résolument engagé pour donner une juste place à l'homme, en lien avec les autres, en lien avec la ville et en lien avec l'environnement, Nexity est notamment, pour la deuxième année consécutive, 1er maître d'ouvrage du palmarès 2020 de l'Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l'indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l'équité femmes-hommes) et labellisé Great Place to Work 2020.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d'Euronext et au SBF 120

