Nexity devient aujourd'hui la 1èreentreprise immobilière de plus de 2500 salariés du PalmarèsBest Workplaces de Great Place To Work, qui constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de vie au travail d'une entreprise.



Ce palmarès distingue les meilleures organisations ayant obtenu le label Great Place To Work au cours de l'année.



