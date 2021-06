Nexity : nominations dans le pôle immobilier résidentiel

Nexity fait part de la nomination d'Helen Romano comme vice-présidente du pôle immobilier résidentiel. Elle est remplacée comme directeur général délégué de ce pôle par Stephane Dalliet, actuellement PDG de Pitch Promotion, filiale d'Altarea.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Helen Romano sera en particulier en charge 'd'animer la transformation ambitieuse des métiers de l'immobilier résidentiel de Nexity centrée autour l'expérience client et de la feuille de route bas carbone et bio diversité'.



Stéphane Dalliet aura la responsabilité d'une partie des filiales parisiennes de Nexity (Seeri, Fereal) ainsi que de celles situées en région Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jean Benucci et Cyril Ferrette conservent leurs fonctions sur leurs périmètres respectifs.



