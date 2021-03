Nexity : retenu dans le cadre du plan BIM 2022

Nexity, à travers son opération Rueil Terray, a été retenu dans le cadre du 2èmeappel à projet du plan BIM 2022, dont l'objectif est d'expérimenter les démarches qualité en BIM, basées sur la modélisation 3D des informations techniques des bâtiments.



Il s'agit du seul projet résidentiel privé sélectionné par le plan gouvernemental, précise Nexity.



L'opération Rueil Terray, et son cadre de référence BIM4Value de la SBA (Smart Buildings Alliance), seront évalués jusqu'à Septembre 2021 sur l'impact des méthodes et outils utilisés. Cela permettra de mesurer les bénéfices sur la qualité de l'ouvrage construit, sur la productivité des équipes et sur l'efficacité administrative.



