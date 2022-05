Nexity : nouveau protocole d'accord avec CDC Habitat

Nexity annonce la signature d'un nouveau protocole d'accord avec CDC Habitat, opérateur global de l'habitat d'intérêt public, afin de développer l'habitat de demain, inclusif, durable et innovant au service des territoires.



Depuis la signature du premier protocole de partenariat en 2014, renouvelé en 2018, ce partenariat très productif a permis la réalisation par Nexity de près de 22000 logements, cédés en VEFA à CDC Habitat.



CDC Habitat et Nexity s'engagent, via la signature de ce protocole, pour l'acquisition prévisionnelle de près de 10 000 logements supplémentaires d'ici 2024, dont 4000 logements sociaux, y compris BRS (bail réel solidaire) et PSLA (prêt social location-accession), 3450 logements intermédiaires et 2550 logements abordables.





