Nexity : présente sa stratégie sur la période 2022-2026

Nexity organise aujourd'hui une journée investisseurs pour présenter sa stratégie d'opérateur global d'immobilier sur la période 2022-2026.



Le Groupe confirme sa ' guidance ' pour l'année 2022. Il vise 14% de part de marché en Immobilier résidentiel dans un marché attendu à 130.000 unités, plus de 4,6 MdsE de chiffre d'affaires et marge courante opérationnelle autour de 8%.



Nexity annonce également les objectifs à moyen terme. Le groupe s'attend à plus de 20% de part de marché en Immobilier résidentiel à horizon 2030, plus de 6 MdsE de chiffre d'affaires et plus de 500 ME de résultat opérationnel courant en 2026.



Par ailleurs, Nexity a pour ambition de rester le leader de la décarbonation dans l'Immobilier et d'être une des entreprises les plus engagées dans son impact positif sur la biodiversité. Le groupe vise 42% de réduction des émissions de CO2 par m2 à horizon 2030, 100% des collaborateurs formés à la fresque du Climat, 100% des livraisons 2024 ayant étudié la limitation de l'imperméabilisation des sols et 100% des opérations livrées en 2023 végétalisées avec des exigences biodiversité.



