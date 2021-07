Nexity : propose la gestion de l'immobilier résidentiel

Nexity annonce aujourd'hui le lancement de 'Nex'ToYou', une offre de property management résidentiel (soit de gestion de l'immobilier résidentiel).



Alliant l'expertise de ses deux filiales Nexity Property Management et Nexity Grands Investisseurs privés, cette offre propose d'améliorer le rendement des actifs : réduction de la vacance, rapidité de relocation, réduction des charges, amélioration du recouvrement, réduction des budgets de travaux et des délais d'exécution, optimisation des valeurs locatives.



Par ailleurs, la rémunération de ce service sera indexée sur sa performance - une première sur le marché, assure Nexity. Ainsi, l'engagement d'efficacité et de qualité se traduira par une indexation des honoraires selon un système de bonus-malusfixé sur les principaux taux de performances du property management.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.