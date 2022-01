Nexity : réhabilitation de centres-villes avec Meridiam

Nexity et Meridiam ont signé un partenariat pour la réhabilitation de centres-villes sur l'ensemble du territoire français.



Les deux groupes apporteront aux collectivités des solutions concrètes à leurs enjeux de réaménagement et de modernisation des centres villes et quartiers.



Tous les projets, de l'aménagement à l'exploitation en passant par la promotion, porteront sur le développement d'infrastructures résilientes et durables avec des objectifs à fort impact en matière sociale et environnementale.



La coopération portera sur l'accompagnement de grands projets urbains en matière de réhabilitation de l'habitat dégradé, de dépollution des infrastructures (immeubles, bâtiments et logements...), de transition écologique (mobilité propre, énergies propres et bas carbone...), et d'inclusion sociale et la conduite d'opérations de rénovation urbaine en lien avec la stratégie nationale de redynamisation des centres-villes ' Action-Coeur de Ville '.



