Nexity : renforce son offre de Coliving, avec Domani

Nexity annonce renforcer son offre de Coliving en s'association à Domani, pionnier du secteur, afin de développer de l'habitat inclusif.



Dans le cadre de leur partenariat, Domani et Nexity sont entrés en négociations exclusives avec Audacia pour l'acquisition d'un premier portefeuille de 5 actifs.



Avec un fort ancrage territorial dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Calvados, ce portefeuille représente 11 nouvelles colocations seniors (soit 88 personnes âgées accompagnées), complétés de 85 appartements mixtes pour créer des lieux intergénérationnels



Audacia se positionne avec ce portefeuille sur le nouveau segment du Coliving senior et confirme son rôle d'investisseur de référence dans le Coliving.



Composé en lieux de vie pour 8 personnes âgées, l'habitat partagé Domani permet aux seniors en perte d'autonomie de maintenir un lien social tout en bénéficiant d'un cadre adapté à leur âge et leur condition physique.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.