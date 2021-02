Nexity : s'envole de 8%, résultats supérieurs aux attentes

Le titre gagne près de 8% ce matin après l'annonce de ses résultats 2020. ' Au titre de son exercice 2020, le groupe Nexity publie des résultats supérieurs aux attentes et aux guidances du management ' indique Oddo.



' Nous retenons ainsi : un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 4.855 MdE, soit un niveau supérieur à nos attentes et aux objectifs du groupe (4.7 MdE). Le résultat opérationnel courant s'élève à 285.3 ME en baisse de 19% laissant apparaitre une marge de 5.9% alors que la guidance était ' supérieure à 5% ' ' indique Oddo.



' Nous retenions 235 ME (écart 21%) et le consensus 250 ME (écart 14%). L'essentiel de l'écart est lié à la promotion immobilière dont le ROC est de 214 ME (estimations : 173 ME) ' rajoute l'analyste.



' Au-delà de la profitabilité, nous retiendrons surtout l'excellente génération de FCF qui atteint 558 ME (contre 60 ME en 2019). Pour 2021, le groupe indique s'attendre à un CA au moins équivalent à 2020 et un taux de marge opérationnel d'au moins 350 ME (MOP supérieur à 7%) de sorte que nous avons révisé nos BPA +8% '.



Oddo a confirmé son conseil Surperformance et a relevé son objectif de cours à 55 E (contre 48,50 E). ' Nexity figure dans notre Liste convictions Midcap S1 2021 '.



