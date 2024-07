Nexity : un concert d'actionnaires ne détient plus d'actions

Le concert composé des sociétés Crédit Mutuel Arkéa et Suravenir, des dirigeants de la société Crédit Mutuel Arkéa, de la société La Mondiale et des dirigeants et cadres de la société Nexity a déclaré avoir franchi en baisse, le 30 juin 2024, les seuils de 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société Nexity et ne plus détenir de concert aucune action de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de la fin de l'action de concert existant entre les sociétés Crédit Mutuel Arkéa et Suravenir, les dirigeants de la société Crédit Mutuel Arkéa, de la société La Mondiale et les dirigeants et cadres de la société Nexity vis-à-vis de la société Nexity.





