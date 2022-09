Nexity veut développer l'immobilier géré

Paris (awp/afp) - Nexity, premier promoteur immobilier français, veut accélérer son développement dans l'immobilier géré (résidences, coworking...), selon son plan stratégique pour 2026 présenté mercredi.

"Notre ambition, en 2026, c'est d'être un opérateur global d'immobilier", a déclaré devant des investisseurs la directrice générale, Véronique Bédague. "Cela signifie qu'en 2026, Nexity va être capable de répondre à toute demande de l'un de ses clients portant sur l'immobilier."

Nexity, qui a recentré son activité sur la France, entend continuer sa transformation d'un simple promoteur à un groupe proposant toute une palette de services immobiliers (syndic, gestion locative, conseil, courtage...) et s'adressant à tous types de clients : particuliers, entreprises, investisseurs et collectivités.

"On sera en capacité d'accompagner nos clients tout au long de leur vie immobilière, on sera toujours présents auprès d'eux et à la fin, ça signifie que cette présence sur les services nous permettra de nourrir la promotion", a affirmé Mme Bédague.

Le groupe veut également développer l'immobilier géré, sur le modèle de ses résidences étudiantes et à travers le coworking (bureaux partagés) et le coliving (colocation avec services).

"On va déployer dans les semaines qui viennent une offre (...) à destination des familles, parce que le besoin, il est là", a ajouté la directrice générale.

Causes de cette demande, les difficultés grandissantes des particuliers pour accéder à la propriété, mais aussi le développement du télétravail et l'appétence pour les logements plus éloignés des centres-villes.

Nexity vise un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros en 2026, contre 4,6 milliards espérés en 2022.

Dans le même temps, le groupe veut réduire les émissions de gaz à effet de serre par mètre carré de ses bâtiments livrés, en visant une baisse de 30% en 2026 par rapport à 2019, et de 42% en 2030.

"L'accélération du déploiement de la ville durable offre à Nexity une opportunité significative de gain de parts de marché dans la promotion immobilière, grâce à son maillage territorial et le développement de nouveaux produits décarbonés plus sobres à l'usage", a détaillé le groupe dans un communiqué.

Nexity veut ainsi dépasser 20% de part de marché à horizon 2030 sur l'immobilier résidentiel, contre un objectif de 14% en 2022. Une performance qu'il estime atteignable grâce à sa taille, qui lui permet de mieux appréhender les dossiers complexes et les projets innovants.

Les annonces de Nexity n'ont pas convaincu les investisseurs, son titre ayant dévissé en Bourse, perdant plus de 14% mercredi.

Le groupe souhaite verser à ses actionnaires un dividende d'au moins 2,50 euros par action chaque année de 2022 à 2026.

afp/rp