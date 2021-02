Nexity : vise un rebond de son ROC en 2021 après une chute de 19% en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le promoteur immobilier Nexity a indiqué mercredi prévoir un résultat opérationnel courant (ROC) "en forte augmentation" en 2021, "à au moins 350 millions d'euros, soit un taux de marge supérieur à 7%".

Nexity a fait cette annonce alors que son ROC a chuté de 19%, à 285 millions d'euros, en 2020, dégageant un taux de marge de 5,9% contre 7,9% en 2019. Le groupe, dont l'activité a été pénalisée par la crise sanitaire, évoque une "résistance" de son ROC, "grâce à un second semestre en fort rebond".

Pour 2021, Nexity table sur un chiffre d'affaires "au moins équivalent" à celui de 2020 à périmètre constant. Les revenus du groupe sont ressortis à 4,85 milliards d'euros l'an dernier, en progression de 8%.

Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) a diminué de 4% l'an dernier, à 549,7 millions d'euros, faisant ressortir un taux de marge de 11,3% contre 12,7% en 2019.

Le résultat net a pour sa part chuté de 27%, à 124,3 millions d'euros.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 4,72 milliards d'euros, sur un Ebitda de 478 millions d'euros et sur un résultat net de 90 millions d'euros.

Le groupe compte proposer le paiement d'un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2020.

"L'année 2020 aura été une année de crise sanitaire, économique et sociale très dure pour les entreprises et pour leurs clients, et Nexity, qui a été durement touché, n'y fait pas exception", a commenté Alain Dinin, le président-directeur général de Nexity, cité dans le communiqué du groupe.

"Cette crise se poursuivra sous des formes diverses et évolutives sur l'année 2021, et nous ne nous plaçons pas à ce stade dans le scénario d'un rapide retour à la normale", a ajouté le dirigeant.

Nexity aborde toutefois "l'année 2021 avec vigilance mais surtout avec confiance, focalisé sur ses objectifs de rentabilité et conforté dans sa structure financière, ce qui lui permet de poursuivre sa politique de dividende", a-t-il souligné.

Dans l'immobilier résidentiel, le groupe vise autour de 20.000 réservations de logements neufs en France, "malgré un contexte de pénurie de l'offre". Dans l'immobilier d'entreprise, il table sur 400 millions d'euros hors taxes de prises de commandes.

