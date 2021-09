Le 29 juillet dernier, le Groupe Groupama et CDC Habitat, investisseurs du Secteur E du futur village des athlètes, ont signé les actes de VEFA auprès de la SCCV Saint-Ouen Héritage (Nexity, Eiffage Immobilier et CDC Habitat). Le village hébergera des sportifs du monde entier pendant l'été 2024, puis se transformera lors de la phase dite « Héritage » pour laisser place à un tout nouveau quartier.

Village des athlètes 2024 : les investisseurs du Secteur E se répartissent les lots

Un village écologique et 100% réversible

Le projet, qui s'étend sur une surface d'environ 58 000 m² à Saint-Ouen, répond à de fortes ambitions en matière de développement durable et de reconversion. Reposant sur un mode constructif économe, mixant bois français et béton bas carbone, il a été pensé pour permettre une reconversion totale du quartier. Ainsi, une fois l'été 2024 passé, le village sera entièrement réaménagé pour s'ouvrir au grand public, aux entreprises, aux commerces et aux associations.

Répartition des lots

Les acquisitions en VEFA de ces actifs sont intervenues concomitamment au lancement des travaux début juillet.

Pour ce projet, Groupama Immobilier a mobilisé plusieurs de ses mandants et notamment le Groupe AGRICA qui est majoritaire. Les investisseurs représentés par Groupama Immobilier deviennent propriétaires d'un ensemble immobilier d'environ 19 200 m², qui se transformera après l'été 2024 en : 14 800 m² de bureaux, 2 900 m² de logements et 1 500m² de commerces.

CDC Habitat s'est particulièrement investi sur l'ensemble de la ZAC du Village Olympique et Paralympique. A l'échelle du secteur E, CDC Habitat a, en tant que co-promoteur, contribué activement aux côtés de Nexity et d'Eiffage immobilier à la conception du projet, de sa programmation résidentielle ainsi qu'à la définition des ambitions visées en matière environnementale, sociale et urbaine. Sur l'ensemble du Village des athlètes, le groupe CDC Habitat porte un parcours résidentiel complet et inclusif. Sur le secteur E, cela se traduit par l'acquisition de plus de 340 logements (130 logements locatifs sociaux, 86 logements locatifs intermédiaires, 129 logements locatifs abordables) ainsi que de 1 600m² de locaux commerciaux en pied d'immeubles.

« A travers ces transactions, menées pour le compte du Groupe AGRICA, du Groupe Groupama et de ses caisses régionales, nous souhaitions nous inscrire dans une vision à long terme, en créant un quartier qui offre les aménités d'une ville durable, sociale et solidaire. Cet ensemble urbain, ouvert sur la vallée de la Seine, comportera des logements familiaux et spécifiques, activités économiques diverses, commerces, équipements nécessaires pour l'accueil de nouvelles populations.» Eric Donnet, Directeur Général de Groupama Immobilier

« Les signatures des VEFA du Secteur E du futur village des athlètes est une nouvelle étape dans l'avancement de ce projet majeur pour le rayonnement du territoire et du pays, mais aussi pour les futurs habitants. Nous sommes fiers de cette concrétisation réalisée dans les délais prévus.» Jean-Luc Porcedo, Président de Nexity Villes & Projets

« CDC Habitat va acquérir plus de 1 200 logements (sociaux, libres, intermédiaires, résidences spécifiques étudiantes et handicap) à l'échelle de la ZAC Village Olympique et Paralympique. Notre ambition : préparer l'avenir et la pérennité de ce futur quartier dans le respect des ambitions environnementales et sociétales portées en phase Jeux, et permettre une gestion durable et réaliste de ce quartier conçu pour être résilient face au climat 2050, accessible à tous et réversible. Avec ce projet, CDC Habitat fait la démonstration qu'un quartier peut être à la fois réversible, durable, bioclimatique, inclusif, mixte et solidaire. La démarche duplicable de ces ambitions au niveau national est au coeur de nos ambitions d'acteur d'intérêt général. » Anne-Sophie Grave, Présidente du directoire de CDC Habitat