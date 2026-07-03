L'essentiel :

- Vincent Beaucamp prend la direction générale Nord de Nexity.

- Il couvrira huit départements du nord de la France.

- Il possède 23 ans d'expérience chez VINCI Construction, notamment à la tête d'ADIM Nord-Est.



Vincent Beaucamp a été nommé Directeur général Nord chez Nexity. Il sera chargé de piloter le développement de projets immobiliers dans les départements du Nord, du Pas de Calais, de la Somme, de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de l'Aube et de l'Oise.



Il s'appuiera sur son expérience opérationnelle, sa connaissance du territoire et sa capacité à fédérer les équipes, afin de soutenir la stratégie de Nexity et ses partenariats avec les acteurs locaux. Diplômé de l'ICAM Lille en 2003, Vincent Beaucamp a débuté sa carrière chez VINCI Construction, dans la branche ADIM, où il a travaillé pendant 23 ans.



Au sein d'ADIM, il a occupé plusieurs postes à responsabilités, prenant en 2024 la direction d'ADIM Nord-Est. Il a piloté de nombreux projets complexes et contribué au développement territorial des activités immobilières dans la région. Par ailleurs, il a animé le réseau national "ADIM Pulse" pour accompagner les jeunes collaborateurs d'ADIM.



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