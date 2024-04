NexLiving Communities Inc. a annoncé que les actionnaires ont voté en faveur de la résolution relative à l'opération précédemment annoncée par la société visant à acquérir auprès de Devcore Group Inc. et d'entités apparentées un portefeuille d'actifs multifamiliaux dans l'est de l'Ontario et au Québec, composé de 16 propriétés et de 991 unités, en échange d'une contrepartie en actions et de la prise en charge de prêts hypothécaires existants. Environ 93,5 % des actionnaires ont voté en faveur de la résolution relative à la transaction, qui devait être approuvée par au moins la majorité des actionnaires présents en personne ou par procuration lors de l'assemblée extraordinaire tenue le 3 avril 2024. La Société et Devcore continuent de progresser vers la clôture de la Transaction et, sous réserve de la réception de l'approbation finale de la TSXV et de toutes les autres conditions satisfaites ou ayant fait l'objet d'une renonciation, y compris certaines approbations réglementaires et de prêteurs, la Société s'attend à ce que la Transaction soit clôturée au cours du deuxième trimestre 2024.

La Société a précédemment déclaré avoir reçu l'approbation de la Loi sur la concurrence et l'approbation conditionnelle de la TSXV le 21 février 2024.