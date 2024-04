NexLiving Communities Inc. est une société canadienne qui investit dans des propriétés multifamiliales dans des cités-dortoirs. La société est principalement engagée dans la propriété et la gestion d'immeubles résidentiels à logements multiples, avec un accent sur les immeubles de faible et moyenne hauteur dans les villes-dortoirs à travers le Canada. La société possède 1 166 unités au Nouveau-Brunswick et en Ontario. La société s'efforce de répondre aux besoins des résidents de plus de 55 ans, qui sont principalement des retraités ou des personnes proches de la retraite, qui réduisent la superficie de leur maison et qui recherchent un mode de vie axé sur le verrouillage et le départ. Ses immeubles d'habitation sont des constructions neuves de classe A, de faible ou moyenne hauteur, avec des équipements modernes ou haut de gamme, un ascenseur, un parking souterrain chauffé et un espace de stockage. L'entreprise a également développé une solide réserve de biens immobiliers en vue d'une acquisition potentielle. Elle propose une gamme d'appartements modernes et modernisés comprenant une à trois chambres à coucher, avec une variété d'équipements et de caractéristiques qui permettent aux résidents de profiter d'un mode de vie sans tracas et sans entretien.

Secteur Développement et opérations immobilières