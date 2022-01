Le développeur de jeux Nexon annonce qu'il va vendre Six Waves à Stillfront pour 93 millions de dollars.

Le développeur de jeux japonais et sud-coréen Nexon Co a annoncé jeudi qu'il allait vendre sa participation de 34,8% dans Six Waves Inc à la société suédoise Stillfront Group AB pour environ 93 millions de dollars, ce qui a fait grimper ses actions de 6% dans le marché de Tokyo.

Nexon a fait l'investissement dans l'éditeur de jeux mobiles Six Waves en 2011, visant à se développer dans le domaine des jeux sociaux.

"Depuis lors, Nexon et Six Waves Inc n'ont pas obtenu les résultats commerciaux initialement attendus et l'investissement en est venu à être positionné comme un pur investissement chez Nexon", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Six Waves a demandé la vente de la participation de Nexon à Stillfront, et Nexon a accepté, a-t-elle dit, ajoutant qu'elle analysait encore l'impact de la vente sur ses résultats financiers du premier trimestre.