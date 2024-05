NexPoint Diversified Real Estate Trust est un fonds d'investissement immobilier (FPI) à conseil externe. La société se concentre sur l'acquisition, la gestion d'actifs, le développement et la cession d'investissements opportunistes à valeur ajoutée dans des biens immobiliers à travers les États-Unis. La société se concentre principalement sur l'investissement dans divers types de biens immobiliers commerciaux et sur l'ensemble de la structure du capital, y compris les actions, la dette hypothécaire, la dette mezzanine et les actions privilégiées. La société se concentre sur les investissements opportunistes dans les biens immobiliers avec une composante de valeur ajoutée et le crédit immobilier, dans le but d'augmenter le flux de trésorerie et la valeur de ses biens, d'acquérir des biens avec un potentiel de croissance du flux de trésorerie et de réaliser une appréciation du capital pour les actionnaires par le biais d'un programme de valeur ajoutée. La société est gérée en externe par NexPoint Real Estate Advisors X, L.P. (le conseiller).

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié