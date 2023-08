NexPoint Real Estate Finance Inc. est une société de placement immobilier (FPI) spécialisée dans les prêts hypothécaires commerciaux. Le principal objectif d'investissement de la société est de générer des rendements attrayants et ajustés au risque pour les actionnaires à long terme. La société se concentre sur la création, la structuration et l'investissement dans des prêts hypothécaires de premier prêt, des prêts mezzanine, des actions privilégiées et des actions ordinaires, ainsi que sur la titrisation de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales multifamiliales (titrisation CMBS). Elle se concentre sur l'investissement dans les secteurs de l'immobilier, notamment dans les secteurs des immeubles multifamiliaux, des immeubles locatifs unifamiliaux (SFR), des entrepôts indépendants, de l'hôtellerie et des bureaux. Les activités de la société sont menées par NexPoint Real Estate Finance Operating Partnership, L.P. (l'OP), sa société d'exploitation. Elle est gérée de façon externe par NexPoint Real Estate Advisors VII, L.P. (le gestionnaire).

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial