NexPoint Residential Trust, Inc. est une fiducie d'investissement immobilier (FPI). La société se concentre principalement sur l'acquisition, la détention et l'exploitation de propriétés multifamiliales à revenu moyen bien situées et présentant un potentiel de valeur ajoutée dans les grandes villes et les sous-marchés de banlieue des grandes villes, principalement dans le sud-est et le sud-ouest des États-Unis. Les objectifs d'investissement de la société sont de maximiser le flux de trésorerie et la valeur des propriétés détenues, d'acquérir des propriétés avec un potentiel de croissance du flux de trésorerie, de fournir des distributions trimestrielles de trésorerie et de réaliser une plus-value à long terme pour ses actionnaires grâce à une gestion ciblée et à un programme de valorisation. La société peut allouer jusqu'à 30 % du portefeuille à des investissements dans des dettes et des titres liés à l'immobilier ayant un potentiel de revenu courant élevé ou de rendement total. Ces investissements peuvent comprendre des prêts hypothécaires de premier et de second rang, des prêts subordonnés, des prêts-relais, des prêts mezzanine, des prêts à la construction et d'autres prêts. Il est géré en externe par NexPoint Real Estate Advisors, L.P.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel