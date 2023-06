Nexstar Media Group, Inc. : Guggenheim persiste à l'achat

Nexstar Media Group, Inc. est une société de médias diversifiée qui possède des actifs dans les domaines de la télédiffusion, des réseaux de télévision et des médias numériques aux États-Unis. La société possède, exploite, programme ou fournit des ventes et d'autres services à 199 stations de télévision à pleine puissance et à une station de radio AM. La société exerce ses activités dans un seul secteur, celui de la radiodiffusion. Le secteur de la diffusion comprend les stations de télévision et les sites Web communautaires connexes que Nexstar possède, exploite, programme ou fournit des ventes et d'autres services dans divers marchés à travers les États-Unis ; NewsNation, un réseau national d'information par câble ; deux réseaux numériques de multidiffusion possédés et exploités et d'autres services de réseau de multidiffusion ; et WGN-AM, une station de radio de Chicago. Les autres activités de la société comprennent l'exploitation de The CW, les activités numériques, les fonctions d'entreprise, la gestion de certains actifs immobiliers, y compris les recettes provenant de la location de certains bureaux et installations de production appartenant à la société, et les éliminations.

Secteur Diffusion