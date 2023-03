DirecTV poursuit Nexstar et les propriétaires de stations au sujet des redevances de retransmission

L'action en justice vise à obtenir une ordonnance empêchant Nexstar, le plus grand propriétaire de chaînes de télévision locales aux États-Unis, de s'entendre avec Mission Broadcasting Inc et White Knight Broadcasting Inc dans le cadre des négociations sur les redevances avec DirecTV.

Les fournisseurs de télévision payante versent des redevances de retransmission aux propriétaires de stations pour la diffusion de leur contenu. L'action en justice de DirecTV affirme que les défendeurs l'ont privée "d'un processus concurrentiel équitable qui s'est traduit par des prix plus élevés et un manque à gagner", selon une version expurgée de l'action en justice consultée par Reuters.

Les représentants de Nexstar et de Mission n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Un représentant de White Knight n'a pas pu être joint dans l'immédiat.

Vingt-sept stations appartenant à Mission et White Knight sont indisponibles pour les clients de DirecTV depuis octobre 2022, après qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les frais de retransmission. Nexstar devrait renégocier ses accords de retransmission avec DirecTV, qui appartient à 70 % à AT&T, probablement d'ici la fin de l'année.

L'action en justice affirme qu'en s'entendant pour fixer les redevances de retransmission, les groupes de stations ont forcé les fournisseurs et leurs clients "à payer des prix supraconcurrentiels ou à perdre l'accès aux programmes de télévision les plus populaires".

L'action en justice affirme que Nexstar, qui possédait auparavant les stations de Mission et de White Knight, conserve toujours l'intérêt économique ultime dans les stations, même si elles sont censées être indépendantes.

Michael Hartman, avocat général de DirecTV, a déclaré que la société avait décidé d'intenter une action en justice afin d'"apporter une certaine transparence" à ce qu'elle qualifie de comportement anticoncurrentiel.