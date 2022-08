Nexstar, propriétaire de stations de télévision, rachète une participation majoritaire dans CW Network

Warner Bros. Discovery et Paramount, les copropriétaires actuels de la chaîne de télévision, conserveront chacun 12,5 % des parts de CW et continueront à produire des émissions originales, tandis que Nexstar, une société possédant environ 200 stations de diffusion, en détiendra 75 %. L'accord devrait être conclu au cours du troisième trimestre.

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées mais le Wall Bourse Journal a rapporté en juin que Nexstar assumerait une part importante des pertes actuelles de la chaîne de télévision, soit plus de 100 millions de dollars, et ne devrait pas payer en espèces.

Mark Pedowitz, le grand patron de The CW, continuera à diriger le réseau, a déclaré Nexstar.

Pour Nexstar, qui est déjà le plus grand propriétaire d'affiliés de la CW, une participation majoritaire représenterait une étape importante dans ses aspirations en matière de contenu. Elle a déjà investi massivement dans un service national d'actualités par câble appelé NewsNation.

Paramount, anciennement ViacomCBS, et WarnerMedia d'AT&T, désormais séparé et fusionné avec Discovery sous le nom de Warner Bros Discovery, étaient des partenaires de longue date de The CW Network depuis la fusion des réseaux UPN et WB en 2006.

La vente de cette participation intervient à un moment où les géants des médias redoublent d'efforts dans leurs services de streaming pour compenser les pertes dues à la coupure du câble.