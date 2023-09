(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Shepherd Neame Ltd - Brasseur et exploitant de pubs basé à Faversham, dans le Kent - Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 24 juin a augmenté de 9,7 % pour atteindre un record de 166,3 millions de livres sterling, contre 151,5 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a toutefois diminué d'un tiers, passant de 7,4 millions de livres sterling à 4,9 millions de livres sterling. Les charges d'exploitation augmentent de 12 % pour atteindre 158,6 millions de livres sterling, ce qui pèse sur le bénéfice. "La demande a été forte tout au long de l'année et les ventes récentes dans nos pubs sont encourageantes", a déclaré le directeur général Jonathan Neame. "Nous avons dû faire face à des défis inflationnistes considérables l'année dernière, mais ils sont en train de s'atténuer. Au cours des 13 semaines précédant le 23 septembre, les ventes au détail à périmètre constant ont augmenté de 5,6 %. Le PDG ajoute : "Les turbulences de ces dernières années sont en train de s'apaiser et les perspectives sont positives. Nous avons beaucoup de raisons de nous réjouir. Le bilan reste solide et l'entreprise a le vent en poupe dans notre pipeline d'investissements. Nous sommes convaincus que nous disposons de l'équipe et des compétences nécessaires pour offrir de bons rendements à nos actionnaires sur le long terme."

Everyman Media Group PLC - Chaîne de cinémas indépendants basée à Londres - Le chiffre d'affaires des 26 semaines au 29 juin a baissé de 6,1 % à 38,3 millions de livres sterling, contre 40,7 millions de livres sterling, car la liste des sorties de films majeurs est inclinée vers le second semestre de 2023, contrairement à 2022 où ils ont atterri dans le premier semestre, dit Everyman. La perte avant impôts d'Everyman se creuse pour atteindre 4,3 millions de livres sterling, contre 798 000 livres sterling d'une année sur l'autre. Alex Scrimgeour, directeur général, déclare : "Nous sommes heureux d'annoncer que les activités commerciales continuent d'être conformes aux attentes du conseil d'administration, ayant obtenu des résultats intermédiaires solides malgré le fait que les principaux titres de films de cette année tombent au second semestre de 2023. Le récent et retentissant succès au box-office de Barbie et Oppenheimer a généré des performances exceptionnelles en juillet et en août, soulignant la valeur d'un contenu original de haute qualité. La solide performance d'Everyman depuis le début de l'année renforce notre confiance dans notre capacité à répondre aux attentes du marché pour l'ensemble de l'année, tout en démontrant que le secteur du cinéma au Royaume-Uni est plus dynamique que jamais".

Chapel Down Group PLC - Fabricant de vins mousseux basé à Tenterden, dans le Kent - Se félicite de la "forte dynamique" enregistrée au cours des six premiers mois de l'année 2023. Le chiffre d'affaires net, après déduction des droits de douane, augmente de 21 %, passant de 6,9 millions de livres sterling à 8,4 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires brut, avant prise en compte des droits de douane, augmente de 18 % pour atteindre 9,3 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt augmente de 26 %, passant de 489 000 GBP à 618 000 GBP. Andrew Carter, directeur général, déclare : "Nous continuons à nous concentrer sur la croissance significative des ventes, des marges, des bénéfices et des flux de trésorerie des vins mousseux de méthode traditionnelle, et nous sommes donc extrêmement satisfaits de la forte dynamique de l'entreprise au premier semestre. Nous continuons à mettre en œuvre nos plans de croissance en renforçant notre position de leader dans la catégorie à forte croissance des vins mousseux anglais de méthode traditionnelle, afin de créer une valeur actionnariale à long terme." Chapel Down affirme que les transactions actuelles sont conformes aux attentes. Elle ajoute que la récolte 2023 a été "très positive grâce à d'excellentes conditions de croissance". Chapel Down explique : "Il n'y a pas eu de dégâts dus au gel et les conditions météorologiques ont été favorables pendant la période clé de la floraison. Nous avons récemment commencé à récolter et nous nous attendons à ce que le millésime 2023 soit d'une qualité exceptionnelle, avec un volume et un rendement record. Nous nous attendons à ce qu'il soit matériellement plus important que l'excellente récolte de l'année dernière."

Next 15 Group PLC - Société de marketing numérique basée à Londres - Prévoit une performance annuelle conforme aux attentes et présente des "perspectives résistantes". Le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 juillet augmente de 6,9 % pour atteindre 364,9 millions de livres sterling, contre 341,2 millions de livres sterling un an plus tôt. Next 15 passe d'une perte de 8,5 millions de livres sterling à un bénéfice avant impôts de 24,3 millions de livres sterling. Le PDG Tim Dyson a déclaré : "Je suis très satisfait des résultats du groupe compte tenu des vents contraires qui continuent de souffler sur l'économie. Elle démontre la force de nos activités et l'efficacité de notre modèle d'exploitation diversifié, agile et décentralisé. Cela me conforte dans l'idée que nous allons poursuivre sur notre lancée cette année encore". Next 15 indique qu'elle continue à "réaliser des opérations largement conformes aux attentes de la direction malgré les vents contraires macroéconomiques sur certains marchés".

Foresight VCT PLC - investit dans les petites et moyennes entreprises britanniques - La valeur nette d'inventaire par action à la fin du semestre au 30 juin a baissé de 1,8% à 85,9 pence, contre 87,5 pence à la fin du mois de décembre. Si l'on ajoute le dividende de 4,4 pence, la valeur nette d'inventaire par action s'établit à 90,3 pence, ce qui représente un rendement total de 3,2 % pour le semestre. Le dividende de 4,4 pence est un dividende final pour 2022. Après la période intermédiaire de six mois, elle a versé un dividende spécial de 4,0 pence après les ventes de Mowgli Street Food Group Ltd, Datapath Group Ltd et Innovation Consulting Group Ltd au cours du premier trimestre. La valeur de l'actif net de Foresight VCT est passée de 191,7 millions de livres sterling au 31 décembre à 211,0 millions de livres sterling au 30 juin. La société ajoute : "Le portefeuille actuel d'investissements de la société est très diversifié en termes de nombre, de secteur d'activité, de taille et de stade de développement et, dans l'ensemble, il a déjà démontré sa relative résilience face aux difficultés économiques et géopolitiques. Nous sommes convaincus que cette approche continuera à fournir une protection dans des conditions de marché volatiles".

Sivota PLC - financeur d'entreprises technologiques israéliennes en phase de post-création - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin est passé de 1,1 million d'USD l'année précédente à 3,1 millions d'USD. Toutefois, la perte avant impôt s'est creusée, passant de 1,8 million d'USD à 3,2 millions d'USD. Les dépenses d'exploitation totales ont plus que doublé, passant de 1,7 million d'USD à 3,7 millions d'USD. "Nous sommes ravis des progrès réalisés au premier semestre 2023, car nous continuons à mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives de croissance. En plus de soutenir Apester sur la conduite de l'engagement pour capitaliser sur son opportunité de marché, nous évaluons actuellement un certain nombre d'opportunités d'investissement supplémentaires dans le secteur technologique israélien, que notre pipeline de nouvelles affaires a généré ", déclare le directeur général Ziv Ben-Barouch. "Alors que le financement dans le secteur technologique reste difficile en raison des conditions macroéconomiques, nous pensons que Sivota continue d'être bien placée pour en bénéficier, comme le suggère le pipeline de nouvelles affaires du groupe."

Quantum Blockchain Technologies PLC - société d'investissement axée sur le secteur technologique, en particulier la blockchain, les crypto-monnaies et l'intelligence artificielle - La perte avant impôts pour le semestre clos en juin se réduit à 1,5 million d'euros, contre 2,9 millions d'euros l'année précédente. Les dépenses administratives passent de 2,1 millions d'euros à 1,2 million d'euros. Aucun chiffre d'affaires n'a été enregistré, comme l'année précédente.

Directa Plus PLC - Fabricant de produits à base de graphène basé à Londres - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin a chuté de 17 %, passant de 5,5 millions d'euros à 4,6 millions d'euros. La perte avant impôts se réduit toutefois à 1,9 million d'euros, contre 2,2 millions d'euros. Les coûts des matières premières et des consommables utilisés diminuent d'un quart, passant de 3,0 millions d'euros à 2,2 millions d'euros. Les charges financières ont diminué de moitié, passant de 161.513 euros à 86.860 euros. "Directa Plus a entamé le second semestre dans une position solide, avec des marges améliorées et un portefeuille d'affaires en expansion, ce qui nous donne confiance dans notre croissance future. Nous avons remporté plusieurs contrats importants au cours du premier semestre et, notamment, notre plus gros contrat à ce jour avec Liberty Galati après la fin de la période, ce qui démontre la valeur croissante de notre technologie ", a déclaré le PDG Giulio Cesareo. Le contrat de trois ans avec Liberty Galati, un producteur d'acier intégré en Roumanie, a été annoncé au début du mois de septembre. D'une valeur de 5,5 millions d'euros, il est susceptible d'être étendu à un total de 8 millions d'euros.

